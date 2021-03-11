Нур-Султан, 11 марта 2021, 12:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана запустило «телеграм-бот» для защиты прав и интересов казахстанских граждан, сообщили 11 марта в пресс-службе ведомства.
Граждане республики смогут получить информацию о процедуре получения государственных услуг в казахстанских посольствах и консульствах.
В частности, «телеграм-бот» подскажет, как через дипломатическое ведомство получить свидетельство о рождении ребенка, зарегистрировать брак или оформить паспорт.
Кроме того, бот позволяет забронировать время посещения дипломатического представительства Казахстана. В МИД считают, что бот повысит качество взаимодействия консулов с гражданами.