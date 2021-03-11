Екатеринбург, , 12:26 — REGNUM В Екатеринбурге признали виновным организатору интернет-магазина «Директор пляжа» и его четверым соратникам, обвиняемых в сбыте наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

По сведениям полиции, группа функционировала с января 2016 года по февраль 2019 года. Граждане распространяли синтетические наркотики с помощью интернет-магазина, а закладчиков вербовали через приложения для пересылки сообщений и соцсеть «ВКонтакте». Товар фасовался в трубочки для коктейлей. При обыске были изъяты более килограмма наркотиков общей стоимостью более 12 млн рублей.

Дело расследовалось по п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере.

«В совокупности суд приговорил пятерых членов наркогруппы практически к 50 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказал Горелых.

В частности, одному из граждан дали 13 лет, его пособнику, 12,6 лет, ещё трём обвиняемым — 8,6 лет, 8 и 5,6 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области опровергли информацию о грабителях, якобы просивших людей примерить пропитанную наркотиками защитную маску.

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