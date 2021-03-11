Красноярск, , 11:59 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 11 марта в оперштабе региона.

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За всё время в крае жертвами коронавирусной инфекции стали 2937 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 марта в Красноярском крае подтверждено 64 203 случая заражения коронавирусом, выздоровели 59 400 человек.

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