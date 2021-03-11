Гомель, Белоруссия, , 11:58 — REGNUM В Белоруссии суд приговорил к колонии мужчину за оскорбление президента республики Александра Лукашенко и представителя власти. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Гомельского областного суда.

«Приговором суда обвиняемый М. признан виновным в публичном оскорблении… и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, мужчина признан виновным в публичном оскорблении представителя власти, за это подсудимому назначено наказание в виде ареста на срок три месяца.

Путём частичного сложения наказаний мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование уголовного дела, в рамках которого белорусскому блогеру Сергею Тихановскому и лидеру незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николаю Статкевичу было предъявлено окончательное обвинение, ранее завершил Следственный комитет (СК) Белоруссии.

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