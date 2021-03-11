Тюмень, , 11:58 — REGNUM В Тюменской области наблюдается негативная динамика пожаров. Об этом заявил прокурор Тюменской области Владислав Московских на совещании с участием заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева по вопросу состояния законности в сфере пожарной безопасности в регионах Уральского федерального округа.

Владислав Московских отметил, что результаты проведённой прокурорами массовой проверки социальных объектов показывают наличие ряда нерешённых проблем и системных нарушений. Проверено свыше 90 объектов, включая объекты с проживанием людей. По результатам внесено 44 представления об устранении нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено семь лиц. Должностным лицам объявлено 22 предостережения о недопустимости нарушений пожарной безопасности, возбуждено одно уголовное дело. В итоге, закрыты девять потенциально опасных для проживания пансионатов для пожилых и инвалидов.

Напомним, проверки социальных объектов в Тюменской области, в том числе домов престарелых и других зданий с круглосуточным пребыванием людей, начались в после гибели при пожаре 9 января 2021 года семи пожилых инвалидов в нелегальном частном пансионате в посёлке Боровском.

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