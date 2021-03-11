Санкт-Петербург, 11 марта, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В результате столкновения автобуса и маршрутного такси на востоке Санкт-Петербурга пострадали шесть человек. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today ДТП с автобусом с маршруткой в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП СПб»)

ДТП произошло в четверг в 08:50 мск на пересечении проспекта Энергетиков и шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга. В результате столкновения автобуса, ехавшего без пассажиров, и маршрутки пострадали шесть человек.

«По предварительной информации, серьезных травм никто из них не получил. По факту дорожной аварии проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе скорой медицинской помощи, в стационар было госпитализировано шесть взрослых пассажиров маршрутки.