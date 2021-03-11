Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM «Сбер Еаптека» запустил аптечный хаб в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Для запуска онлайн-аптеки потребовались складские помещения площадью 500 кв. метром, где хранятся более 12 тыс. наименований лекарств, препаратов и медтехники. Большую часть из них можно оформить в дистанционном режиме. Также открыт аптечный пункт, где можно заказать и купить рецептурные препараты.

«Это только начало процесса, далее сервис придет в другие города региона — Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, Шахты. Уверен, что качество услуги для людей изменится в геометрической прогрессии», — уверен глава региона Василий Голубев.

Онлайн-продажу и доставку лекарств заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, прибывшая в Ростов-на-Дону на открытие аптечного хаба, назвала одним из перспективных направлений электронной торговли.

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