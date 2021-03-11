Кемерово, , 11:57 — REGNUM Заместитель губернатора Кемеровской области по экономическому развитию Константин Венгер покинул пост. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

«Константин Венгер покинул пост по собственному желанию. С 12 марта должность заместителя председателя правительства по экономическому развитию в статусе исполняющего обязанности займет Сергей Ващенко», — уточнили в кемеровском правительстве.

Согласно официальным данным, Сергей Ващенко окончил Кузбасский политехнический институт по специальности «Открытые горные работы» и Кузбасский институт экономики и права по специальности «Антикризисное управление». С ноября 2008 года по февраль 2016 года занимал пост начальника главного финансового управления Кемеровской области. В сентябре 2018 года был избран депутатом парламента области.