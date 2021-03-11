Саратов, , 12:21 — REGNUM В Саратовской области накануне врачи не смогли спасти пять пациентов с коронавирусом. Всего от последствий заражения инфекцией скончались по состоянию на 11 марта 700 человек. Об этом сообщает облминздрав.

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Погибшими за сутки числятся две женщины и трое мужчин. Возраст умерших — от 46 до 68 лет. Пациенты страдали сопутствующими патологиями разной степени тяжести.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 11 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 51 527 человек, за сутки выявлено 173 зараженных жителя. Накануне заболели 172 человека. Выздоровели с начала пандемии 46 369 пациентов, или почти 90%, за сутки — 145 человек.

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