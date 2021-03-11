Джакарта, , 11:55 — REGNUM Глава информационного центра вооруженных сил Индонезии Ахмад Риад подчеркнул, что военные не встанут ни на сторону Китая, ни на сторону США в отношении ситуации в Южно-Китайском морем, сообщает Antara.

У правительства Индонезии очень хорошие дипломатические отношения со всеми странами.

«Мы ни в чем не участвуем и не принимаем чью-либо сторону, потому что мы со всеми в хороших отношениях. У нас и с НАТО хорошие отношения», — отметил Ахмад Риад.

О хороших отношениях Индонезии со всеми странами свидетельствует наличие основных систем вооружения из США, России и других стран.

По словам Ахмада Риада, вооруженные силы Индонезии сохранят суверенитет в Северном море Натуна в Южно-Китайском море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Российской Федерации передало Индонезии памятник космонавту Юрию Гагарину.

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