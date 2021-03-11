Пермь, , 11:55 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 150 случаев заражения, что на три меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 11 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Стоит отметить, число выписанных из больниц пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции, значительно превысил суточный показатель выявленных заражений: 269 против 150.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 48 669 носителей коронавируса. Выздоровели 41 503 человека. Жертвами COVID-19 стали 1814 пермяков, шесть смертей подтверждено за последние сутки. Еще 1216 носителей коронавируса скончались по причине осложнений.

Напомним, в Прикамье в связи с улучшением эпидситуации принято решение о ряде послаблений в коронавирусном режиме. В частности, с 1 апреля отменяется режим самоизоляции для пожилых людей, театральным, концертным и кинозалам разрешается увеличить вместимость зрителей до 75%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье театрам разрешили увеличить заполняемость залов