Ульяновск, , 11:54 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 111 и 103. Новых летальных исходов нет. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 11 марта, в Ульяновской области всего официально выявлено 48 807 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 103.

Вылечился 45 391 пациент, из них за последние сутки выписаны 111 пациентов. В целом доля выздоровевших в Ульяновской области составила 93%. В настоящее время в регионе насчитывается 2550 больных COVID-19.

Новых смертельных исходов нет. Всего в регионе умерли 866 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют ввести новую государственную награду для медицинских работников — почётное звание «Ульяновский врач». Также планируется медработников включить в перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться бесплатной юридической помощью.