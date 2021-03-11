Белгород, , 11:57 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели в жилом доме семейной пары возбуждено в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета. Причиной смерти стал угарный газ, скопившийся в помещении из-за неисправной вентиляции.

По версии следствия, утром 10 марта хозяева дома по улице Юннатской включили газовую колонку для бытовых нужд. Из-за того, что вентиляционное отверстие было закрыто посторонним предметом, в дымоходе не хватило тяги. Газовая колонка находилась на техническом обслуживании. Следователи изучают документацию по эксплуатации газового оборудования, проверяют своевременность технического обслуживания.

Назначен комплекс судебных экспертиз. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

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