Киев, , 11:57 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не поддерживает идею двойного гражданства в стране. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

"Моё личное мнение — гражданство должно быть одно», — сказал он.

Разумков признал, что проблема двойного гражданства на Украине существует, особенно в западных областях страны, однако, по его мнению, в случае признания двойного гражданства Украина получит больше негативных последствий, чем позитивных.

«Если чиновник работает на страну и народ, тогда возникает вопрос, на какую страну и на какой народ он работает» — отметил спикер Рады.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах разрешить двойное гражданство. Исключением из правил может стать гражданство России.

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