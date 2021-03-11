Киев, 11 марта 2021, 11:57 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не поддерживает идею двойного гражданства в стране. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».
Разумков признал, что проблема двойного гражданства на Украине существует, особенно в западных областях страны, однако, по его мнению, в случае признания двойного гражданства Украина получит больше негативных последствий, чем позитивных.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах разрешить двойное гражданство. Исключением из правил может стать гражданство России.
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