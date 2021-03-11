Москва, , 11:55 — REGNUM Новость о том, что житель Германии с семьёй прилетел в России ради вакцинации «Спутником V», на самом деле не удивительна, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Особо не принято говорить, но в Москве идет вакцинация сотрудников посольств, в том числе недружественных России стран. Политика политикой, а жить хочется всем.

В туристической отрасли готовят проект «вакцинного туризма». Прививки начали делать более чем в 50 странах мира, но остается еще много мест, где нет вакцины от COVID-19, и неизвестно, когда она появится.

В российских СМИ уже появились данные, сколько Россия сможет заработать на экспорте вакцины. Называется цифра в $100 млрд. Возможно, эта цифра завышенная, но заработать $30−40 млрд на экспорте для России вполне реально.

«Спутник V» — это еще геополитика, российская мягкая сила. Это прекрасно понимают на Западе, поэтому в зарубежных СМИ очень много откровенного фейка и негативных откликов на тему российской вакцины.

Ну и, конечно, это борьба за рынки сбыта. Западные компании не хотят терять выручку из-за российских производителей», — выскзал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, предпочтение российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» отдал гражданин Германии Штефан Хайлеман, который намеренно прибыл в Россию, чтобы сделать прививку.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

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