Горно-Алтайск, , 11:53 — REGNUM Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко, обвиняемый в получении взяток, заключён под стражу на два месяца. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, такое решение принял суд 11 марта.

Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было поддержано прокурором. В качестве обоснования названо то, что министр обладает значительными административными ресурсами и связями во властных структурах, которые могут быть использованы для воспрепятствования расследованию дела, в том числе путём оказания давления на свидетелей.

«Суд, с учетом позиции прокуратуры республики, удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Коваленко С. М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — отметили в прокуратуре.

Напомним, министра и его помощника обвиняют в получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы. По версии следствия, чиновники получили 4,6 млн рублей, обеспечивая компаниям заключение госконтрактов на поставку медицинских товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители в уличном туалете на участке министра нашли тайник со спрятанными деньгами в сумме 5,8 млн рублей.

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