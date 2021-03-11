Москва, , 11:52 — REGNUM В Москве в 2020 году инвесторы получили в аренду участки общей площадью восемь гектаров для строительства спортивных объектов, сообщил 11 марта вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Одним из наиболее заметных проектов станет серфинг-парк «Волна», для которого предусмотрена территория 3,6 гектара. Площадь застройки составит 30 тыс. кв. метров. Комплекс оснастят системой генерации волн. Кроме того, будет обустроен песчаный пляж, и появятся помещения различного назначения, в том числе SPA-комплекс и зал для занятий кроссфитом.

Также в Москве планируют построить ледовые дворцы для сборной России по кёрлингу и для занятий фигурным катанием. А в Таганском районе появится детский крыто-открытый спортивный комплекс.