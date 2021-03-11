Москва, 11 марта 2021, 11:51 — REGNUM Ограничения, введённые Роскомнадзором в отношении сети микроблогов Twitter, не связаны с недоступностью ряда государственных сайтов, зафиксированной 10 марта. Об этом «Интерфаксу» заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.
«Связи [блокировки Twitter с недоступностью государственных ресурсов] нет. Это подтвердили технические специалисты «Ростелекома», — сказал Субботин.
Он отметил, что лаборатория сетевых угроз Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования «постоянно анализирует инциденты любого уровня на сетях связи страны», а в случае необходимости коррективы в работающие программные механизмы вносятся в оперативном режиме.