Токио, , 11:53 — REGNUM Японии и США готовы продолжать свое сотрудничество для полного восстановления японских территорий, которые пострадали при землетрясении и цунами в 2011 году. Об этом 10 марта говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и японского премьер-министра Ёсихидэ Суги, обнародованном в четверг на сайте канцелярии главы правительства Японии.

Также уточняется, что тесное взаимодействие властей и гражданского населения Японии и США для устранения последствий разгула стихии на японской территории «свидетельствует о непоколебимой дружбе» Токио и Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что минута молчания в память о погибших при землетрясении на северо-востоке Японии в 2011 году, в результате которого произошло цунами и крупнейшая после Чернобыля авария на АЭС в Фукусиме, прошла в ходе поминальной церемонии в Национальном театре Токио.