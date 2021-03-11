Благовещенск, , 11:50 — REGNUM В Приамурье после нескольких нападений бездомных собак на людей, в том числе на детей, в посёлке Дипкун возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следствие заинтересовалось несколькими нападениями собак в посёлке Дипкун на местных жителей в период с 1 апреля 2020 года по 26 февраля 2021 года. Пострадавшие получили телесные повреждения.

За безнадзорными животными в Тындинском районе должно следить Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского района». Однако должностными лицами не проводилось никаких мероприятий по регулированию численности бездомных собак на улицах.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по установлению конкретных лиц, ответственных за соблюдение нормативных актов, определяющих порядок регулирования численности безнадзорных животных и осуществляющих контроль за порядком их отлова и содержания», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершилось расследование уголовного дела по факту смерти ребёнка после нападения на него стаи бездомных собак. В халатности повлекшей по неосторожности смерть малолетнего обвинили заместителя начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа».