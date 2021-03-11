Катманду, , 11:49 — REGNUM Альпинисты смогут снова подняться на высочайший на планете пик Эверест (8 849 м) впервые за последний год, с тем пор как вершина была закрыта для экспедиций из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как заявили чиновники в правительстве Непала, подъём на Эверест будет разрешён со следующего месяца при строгом соблюдении мер по предотвращению распространения COVID-19. Об этом 11 марта сообщает Reuters.

Как уточнила представитель министерства туризма Непала Мира Ачарья, иностранных альпинистам по прибытии в страну придётся пройти обязательный недельный карантин. Также они должны будут предъявить свидетельства об отрицательном результате теста на коронавирус.

Предполагается, что покорить вершину в этом сезоне, который начинается с апреля, пожелают свыше 300 альпинистов со всего мира. В последний до закрытия самого высокого в мире горного пика на карантин сезон восхождений в 2019 году подняться на Эверест пытался 381 человек. Это было рекордным числом.

Напомним, все альпинистские экспедиции на Эверест были отменены правительством Непала в середине марта 2020 года. Также была приостановлена выдача туристических виз. Такие решения были приняты на следующий день после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.