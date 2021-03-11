Москва, , 11:49 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроекты об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Так, за публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой и о ветеранах предполагается наказание до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей.

За осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов последует до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей.

При этом если преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием СМИ и интернета — до 5 лет колонии или штраф до 5 млн рублей.

Сейчас эти штрафы составляют максимум 500 тыс. рублей.

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