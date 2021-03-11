Москва, , 12:04 — REGNUM Понятие паллиативной медицинской помощи неизвестно или непонятно для 69% российских граждан. Хорошо или в общих чертах осведомлены о таком понятии 25% респондентов, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 59% опрошенных уверены, что большинству нуждающихся такая помощь сегодня недоступна, 28% считают наоборот. Не знают, куда обращаться за паллиативной помощью 72% респондентов, 18% об этом информированы.

«Это не данные медицинской статистики, это взгляд простого российского обывателя», — приводит ТАСС слова директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина.

76% опрошенных отметили, что в России низкое качество паллиативной помощи, 13% оценили его высоко. Развитие системной паллиативной помощи назвал важным 81% респондентов.

Паллиативная помощь призвана улучшить качество жизни пациентов с угрожающими жизни заболеваниями. Под ней понимают в том числе облегчение страданий, оказание поддержки пациентам и их близким.

В опросе, проходившем в декабре 2020 года, участвовали 1200 человек старше 18 лет.

Читайте также: В РФ заявили о нехватке специалистов по оказанию паллиативной помощи