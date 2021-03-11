Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM Оперативники Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не позволили уроженцу Дагестана, который проживал в городе на Неве уже несколько лет, улететь в Сирию, где тот планировал вступить в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщает 11 марта агентство «Оперативное прикрытие», 23-летний уроженец Дагестана Артур А. через интернет общался с вербовщиком и договорился с ним встретиться на территории Турции, чтобы затем переправиться в Сирию. Для молодого человека был приобретен авиабилет из Москвы в Стамбул на 23 марта. Однако планам мужчины не суждено было сбыться.

10 марта в квартиру дома 21/1 по улице Коллонтай в Невском районе Петербурга нагрянули сотрудники УФСБ и Центра «Э» петербургского Главка МВД при содействии СОБР «Гранит» Росгвардии и задержали несостоявшегося террориста. В настоящий момент мужчина помещен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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