Москва, , 11:47 — REGNUM Замедление работы сети микроблогов Twitter обеспечено в полном объёме. Об этом «Интерфаксу» заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Всё, о чём мы заявляли вчера, всё обеспечено штатно», — сказал Субботин.

Он подчеркнул, что на весь трафик мобильной связи и половину трафика фиксированной связи на территории всех российских федеральных округов «работа Twitter замедлена».

Субботин отметил, что ограничения касаются фото‑ и видеоконтента, но не затронули текстовых сообщений в Twitter.