Белгород, , 11:50 — REGNUM 90 новых носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 11 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 257 пациентов, двое скончались.

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Всего в Белгородской области подтверждено 32 487 случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы в инфекционные стационары 912 человек, из них 28 находятся на искусственной вентиляции лёгких, на самоизоляции 10 870 жителей. Выздоровели в общей сложности 28 116 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 514 человек.