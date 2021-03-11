Новосибирск, , 11:46 — REGNUM Новосибирское управление СКР начало доследственную проверку по сообщению в социальных сетях о нападении бродячей собаки на ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что на улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска бродячая собака напала на ребёнка и едва его не загрызла. Момент нападения попал на видеорегистратор проезжавшей мимо машины», — уточнили в СКР.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц — «на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению надлежащего порядка и безопасности в городе».