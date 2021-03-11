Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 112 новых инфицированных коронавирусом, что на 18 человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 11 марта сообщили в федеральном оперативном штабе.

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При этом число выписанных по выздоровлению за сутки превысило показатель вновь выявленных носителей почти в 2,5 раза — 273 человека благополучно вылечились. Также в регионе за среду, 10 марта, было зарегистрировано еще 10 летальных исходов от ковида.

По данным регионального оперативного штаба, положительные результаты теста на COVID-19 были получены у жителей 62 населенных пунктов региона. Наибольшее число инфицированных, как и ранее, выявлено во Всеволожском (30) и Гатчинском районах (22).

Таким образом, с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусной инфекцией заразились 37 520 человек, из них 34 722 выздоровели, еще 2059 человек продолжают лечение. Умерли от ковида 739 жителей. Летальность болезни в регионе составляет 2%.

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