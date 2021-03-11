Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 марта.

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Жертвами коронавируса стали девять женщин в возрасте от 53 до 84 лет и девять мужчин в возрасте от 67 до 85 лет. Пациенты имел ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 3 260 жителей Ростовской области.

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