Москва, , 11:45 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит главу правительства РФ Михаила Мишустина предусмотреть выделение средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам при корректировке федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022—2023 годов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

«Прошу Вас рассмотреть возможность предусмотреть выделение дополнительного объема бюджетных ассигнований для индексации и выплаты пенсий работающим пенсионерам при корректировке параметров федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022—2023 годов и внесении соответствующего проекта федерального закона на рассмотрение Государственной думы», — говорится в письме Миронова Мишустину.

6 октября 2020 года по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями четырех парламентских фракций главой государства было дано поручение правительству подготовить предложения по решению вопроса индексации пенсии работающим пенсионерам.

В правительстве России подготовлены несколько предложений по выплатам пенсий работающим пенсионерам с учётом индексаций, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по труду.

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