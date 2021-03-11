Нерчинск, Забайкальский край, , 11:44 — REGNUM В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края Михаила Слесаренко. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»). Подробности сообщает сегодня, 11 марта, региональное СУ СК РФ.

События произошли ещё в 2018—2019 годах. Тогда Слесаренко, являясь главой городского поселения «Нерчинское», после подписания муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству стадиона на сумму 8 млн рублей, «закрыл глаза» на то, что подрядчик выполил далеко не все необходимые работы и заменил некоторые материалы на более дешёвые. Ущерб таким образом превысил 800 тысяч руб.

Сегодня следователи провели обыски по месту жительства и в рабочих кабинетах Слесаренко, а также руководителя фирмы-подрядчика. В ходе обысков изъяты документы, имеющие значение для расследования. Расследование уголовного дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел.