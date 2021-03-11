Москва, , 11:52 — REGNUM В московском районе Хорошево-Мневники будет создан новый парк. Об этом 11 марта сообщается на сайте столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Объект будет возведен при строительстве жилого комплекса. Площадь парка составит полтора гектара, он будет доступен для всех посетителей.

Территорию планируется разделить на несколько зон отдыха. В центральной части расположится событийная площадка c амфитеатром и «сухим» фонтаном. В детской зоне разместятся игровые площадки общей площадью порядка 200 кв. метров. Кроме того, в парке будет две зоны с «Тихим садом» с водными акцентами и местом для отдыха.

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