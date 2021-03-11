Краснодар, , 11:42 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом, данные статистики за сутки опубликована 11 марта региональным оперативным штабом. Сутками ранее сообщалось о 130 новых носителях коронавируса.

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«В Краснодаре положительный тест на COVID-19 получили 39 человек, в Новороссийске — 17, в Сочи — семь. В Усть-Лабинском районе заболели шесть человек, в Геленджике, Анапе, Мостовском районе — по пять. На территории Тихорецкого и Крымского районов зафиксировали по четыре случая заражения. В Динском, Отрадненском и Северском районах по три новых пациента», — уточнили в оперативном штабе.

С 12 марта 2020 года в Краснодарском крае подтверждено 39 966 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 34 831 пациента уже выписан с выздоровлением, из них 82 — за последние сутки. Скончались 2 082 человека.

На 11 марта 76 ковид-пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо — на ЭКМО. Всего в стационарах проходят лечение 1 045 жителей с COVID-19, ещё 2 008 лечатся на дому.