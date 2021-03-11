Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM Ещё 249 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 11 марта. Это на девять случаев меньше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (99), Новочеркасске (десять), Азовском и Неклиновском районах (по девять). Более четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 5,2% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 75 тыс. 997 случаев заражения коронавирусом.

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