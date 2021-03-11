Чебоксары, , 11:42 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 45 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

По информации на 11 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 21 926 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 45.

Победил болезнь 20 051 пациент, доля выздоровевших составила 91,45%. В том числе за последние сутки вылечились и выписаны 38 человек. В настоящее время официально диагноз COVID-19 подтверждён у 780 пациентов.

Также в Чувашии зарегистрировано ещё шесть летальных исходов. Всего с начала пандемии умерли 1095 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют провести летнюю оздоровительную кампанию для детей «в привычном режиме». Заявки ориентировочно начнут принимать в конце марта, основная заявочная кампания стартует в апреле.

Подробнее: Детские лагеря в Чувашии заработают «в привычном режиме»