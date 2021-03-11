Красноярск, , 11:42 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 138 человек, за весь период пандемии — у 64 203. Темп прироста за сутки составил 0,2%. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в краевом оперштабе.

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После COVID-19 выздоровели 59 400 жителей Красноярского края, в том числе 131 — за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в регионе было выявлено 140 носителей коронавируса, выздоровели 130 человек.

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