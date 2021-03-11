Хьюстон, США, , 11:44 — REGNUM При стрельбе в городе Хьюстон три человека погибли и еще один ранен. Об этом 11 марта сообщает городская полиция на своей странице в соцсети Twitter.

«Стреляли в четырех человек. Трое скончались. Один направлен в местную больницу», — говорится в сообщении правоохранителей.

Другие подробности данного инцидента не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта один человек погиб в результате стрельбы на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда в американском штате Миннесота.