Загреб, , 11:40 — REGNUM Хорватия — один из первых членов Европейского Союза, который ввел регулирование временного пребывания цифровых кочевников (digital nomads) на один год.

В частности, Хорватский национальный совет по туризму (CNTB) запустил новую рекламную кампанию под названием «Хорватия, ваш новый офис!» c целью позиционирования Хорватии как привлекательного места жительства для людей, чьи профессии позволяют им жить в любой точке мира и работать удаленно.

Рекламная кампания будет проводиться в Facebook и Twitter, с особым вниманием к рынкам США, Канады и Великобритании.

Хорватский парламент принял закон об иностранцах, согласно которому цифровым кочевникам может быть предоставлено временное пребывание в стране на срок до одного года.

Ведущий мировой бренд туристических гидов Lonely Planet посвятил свою недавнюю статью теме цифровых кочевников и условиям, которым должны соответствовать иностранцы, чтобы провести год в Хорватии в качестве цифровых кочевников, а журнал Forbes опубликовал статью о Хорватии как желанное и открытое место для работающих удаленно.