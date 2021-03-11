Ульяновск, 11 марта, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Компания УАЗ создала новую модификацию грузовика «Профи». Об этом сообщается на официальной странице автопроизводителя в социальной сети Facebook.

УАЗ. Ульяновский Автомобильный Завод / Facebook Новая версия грузовика «Профи»

Новинка имеет усиленную подвеску с двускатной ошиновкой на задней оси, иной тент и бак для газа на 150 литров.

Покупателям будет доступна длиннобазная версия модели. Что же касается колёсной базы, то она увеличилась на 30 мм.

Автопроизводитель укомплектовал машину дисковыми тормозами, новым водительским креслом с боковой поддержкой, более удобной подушкой и регулировкой по высоте.

Самая дешёвая комплектация нового УАЗ «Профи» будет стоить 980 000 рублей, а длиннобазная версия — 1 025 000 рублей.

Ранее дизайнер Андрей Давыдов представил проект концепта пассажирской версии УАЗ СГР «Буханка». Модель имеет очень маленькие светодиодные фары, иные корпуса боковых зеркал, более практичный экспедиционный багажник на крыше и огромные вседорожные шины.

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