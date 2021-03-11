Москва, , 11:40 — REGNUM Ровно год назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса в мире. Изначально в нее мало кто верил, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«И в первый объявленный в России карантин погода была теплой, многие отправились на шашлыки, что потом привело к вспышке заболеваемости. Но это, конечно, не тот случай, когда радуешься, что прогнозы сбываются.

Ни Россия, ни Запад не были готовы к данному испытанию. Адекватный и эффективный ответ смог дать Китай. При этом благодаря мобилизации государства и общества Россия на фоне большинства других стран смотрится неплохо.

Россия столкнулась сразу с двумя вызовами — ростом расходов на здравоохранение и падением доходов бюджета из-за резкого падения цен на нефть.

Однако Россия устояла. Летом россияне поддержали президента страны Владимира Путина, проголосовав за поправки в Конституцию РФ.

Спад экономики составил 3,1%, при общей мировой рецессии в 3,5%. Конечно, инфляция превысила таргет Банка России в 4%. Но здесь причина, не связанная с COVID-19. Российские монетарные власти проводят политику слабого рубля.

Незначительный спад российской экономики объясняется относительно низкой долей услуг в ВВП. На фоне роста безработицы очень логичной смотрелась отмена пенсионной реформы, но власти не пошли на данный шаг.

Правительство и Банк России часто упрекали в том, что по сравнению с другими странами помощь экономике была достаточно скромной. Однако жизнь — это искусство возможного. Российский рубль — это не резервная валюта, не доллар и не евро. Его нельзя печатать без риска инфляции.

Спорным стало решение о снижении ключевой ставки до 4,25%, которое привело к ускорению инфляции, девальвации рубля, усилению оттока капитала. Граждане стали закрывать счета в банках и понесли деньги на фондовый рынок. В результате сейчас в России около 10 млн частных брокерских счетов. Средний класс родился сам собой.

Вакцинация от COVID-19 вакциной «Спутник V» уже приносит России глобальный успех. В туристической отрасли готовят проект «вакцинного туризма» в Россию. Многие иностранные посольства в Москве начали вакцинацию своих сотрудников.

В российских СМИ уже появились цифры, сколько Россия сможет заработать на экспорте вакцины. Называется цифра в $100 млрд.

Скорее всего, эта цифра завышенная, но заработать $30−40 млрд на экспорте для России вполне реально. Эта сумма сопоставима с годовым объемом продаж Газпрома на европейском рынке.

Возможно, кто-то искренне думает, что высокие технологии — это продукция Apple или Samsung. На самом деле это просто мода и дорогие игрушки для взрослых. Без них, в принципе, можно обойтись.

Настоящие высокие технологии — это оборонка и «Спутник V». Это не мода, а вопрос суверенитета и физического выживания.

Пандемия COVID-19 обнулила экономические достижения экс-президента США Дональда Трампа, в итоге он проиграл выборы. ФРС и другие мировые центробанки стали бороться с кризисом привычным образом, то есть печатным станком. Это очень хорошо для сырьевых товаров и фондовых рынков по всему миру.

Не стоит забывать, что Россия — сырьевая держава. Выход Brent к $70 закрыл тему российского бюджетного дефицита. А экономика России, вероятно, полностью восстановится к концу 2021 года.

На рынке нефти будет наблюдаться устойчивый дефицит, вызванный масштабными ограничениями со стороны ОПЕК+ и спадом активности по бурению новых скважин в США. Более того, на фоне вакцинации в крупнейших экономиках мобильность населения возрастет.

Администрация нового президента США Джо Байдена рациональна. России, Евросоюзу, Китаю и другим странам с ней однозначно намного комфортнее иметь дело, чем с Трампом.

По информации из деловых кругов, неопределённость с датой Федерального послания президента России и длящееся отсутствие выступления перед обеими палатами Конгресса вступившего в должность нового президента США Байдена указывают на напряжённый переговорный процесс, идущий между Москвой и Вашингтоном.

Конечно, большинство не верят, что Москва и Вашингтон договорятся. Однако если идут столь длительные переговоры, то шанс однозначно есть.

И по размеру экономики, и по оценочным мультипликаторам, и по дивидендной доходности российский рынок акций для глобальных спекулянтов самый интересный в мире.

Если рынки поймут, что Путин и Байден договорились, то 2000 по индексу РТС однозначно будут не за горами, как и уровень 65 рублей за доллар США», — высказал своё мнение экономист.

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