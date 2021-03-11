Казань, , 12:20 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 49 человек. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 50 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 11 марта, выявили 18 534 случая инфицирования. Выздоровели всего 15 171 пациент, за сутки — 53 человека. С начала наблюдения подтвердился 371 летальный исход от последствий инфицирования SARS-CoV-2, за сутки произошли четыре смертельных случая, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 18 пациентов, 31 — лечатся на дому. Больше всего инфицированных за сутки выявили среди жителей в возрасте от 30 до 50 лет — 15 человек, от 60 до 70 лет — 14 зараженных, шесть — несовершеннолетних. Среди жителей Казани — 23 носителя вируса, пятеро проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России по данным на 11 марта с начала распространения коронавируса от ковида умерли 90 734 человека. За сутки в стране выздоровели от коронавирусной инфекции 14 006 человек.

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