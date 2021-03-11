Владивосток, , 11:40 — REGNUM Жители Приморья могут получить до 6 млн рублей на строительство дома — Банк «ДОМ.РФ» запустил программу льготного ипотечного кредитования по ставке от 6,1% годовых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

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Воспользоваться программой могут граждане России в возрасте до 65 лет включительно, первоначальный взнос на строительство индивидуального жилого дома — от 20%.

Строительство осуществляет застройщик, получивший аккредитацию в банке.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2021 года выдано более 240 тыс. ипотечных кредитов.