Киев, , 11:40 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов. Об этом сказано в ответе офиса президента Украины на обращение депутата Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко. Парламентарий опубликовал ответ 11 марта в своём Telegram-канале.

«Сообщаем, что ваше депутатское обращение относительно введения ограничительных мер (санкций) в отношении отдельных граждан Республики Белоруссия направлено в аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения и информирования вас о результатах», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал «полной чушью» сообщение руководства КГБ Белоруссии о поступлении в страну огромных партий оружия с Украины.

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