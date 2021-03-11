Париж, , 11:38 — REGNUM Несмотря на недавнюю сделку между Microsoft и Bethesda, игра Deathloop останется временным эксклюзивом консоли PlayStation 5. Об этом 10 марта сообщил портал VGC.

Представители Bethesda рассказали, что сделка никак не повлияет на работу студии Arkane (создатели Deathloop). Она продолжит готовиться к выпуску проекта на PC и PS5 — о версии для Xbox Series X/S пока нет никакой информации.

Напомним, Deathloop — это экшен-игра с видом от первого лица. По сюжету проекта, геймерам предстоит вырваться из временной петли, ликвидируя жителей таинственного острова.

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