Мурманск, , 11:38 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области скончались шесть ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 999. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, 10 число заболевших COVID-19 пополнил 71 житель Заполярья. Новые случаи выявлены в областном центре, Кандалакшском, Печенгском, Ковдорском районах, а также в Североморске, Апатитах, Оленегорске и других муниципалитетах.

На лечении с COVID-19 находятся 2293 человека.