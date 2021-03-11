Душанбе, , 11:38 — REGNUM Депутаты парламента Таджикистана одобрили соглашение со Всемирным банком о привлечении гранта на реконструкцию Нурекской ГЭС, 11 марта сообщает агентство «Азия-плюс».

Законопроект представил министр финансов республики Файзиддин Каххорзода. По его словам, размер гранат составит $36,5 млн. Эти средства планируется направить на реализацию второй фазы реабилитации Нурекской ГЭС.

Напомним, в марте 2019 года в Таджикистане запустили первую фазу реконструкции мощнейшей электростанции республики — Нурекской ГЭС. Всемирный банк выделил $225,7 млн, Азиатский банк развития — $60 млн, Евразийский банк развития — $40 млн.

В рамках первой фазы планируется отремонтировать три из девяти гидроагрегата, а также выполнить капитальный ремонт гидротехнического оборудования и заменить часть электрооборудования.