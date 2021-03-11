Рязань, , 11:39 — REGNUM Ещё 60 носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 11 марта, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выздоровели 67 пациентов, зарегистрированы три летальных исхода.

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С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 25 166 человек. Показатель заболеваемости составил 2 251,35 на 100 тысяч населения. Справились с болезнью 23 286 жителей.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений на фоне инфекции скончались 320 пациентов.