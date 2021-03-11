Подгорица, 11 марта 2021, 11:36 — REGNUM Из пяти авиакомпаний, входящих в группу Lufthansa, контролируемую одноименной национальной авиакомпанией Германии, три перевозчика будут летать в Черногорию в предстоящем летнем сезоне.
По сообщению авиакомпании, у нее будет в общей сложности 14 еженедельных рейсов из Германии и Австрии в аэропорты Тивата и Подгорицы.
С мая Lufthansa вводит регулярные рейсы: один раз в неделю по маршруту Мюнхен-Тиват, один по маршруту Франкфурт-Тиват.
Летом австрийская национальная авиакомпания Austrian Airlines, входящая в группу Lufthansa, будет выполнять десять еженедельных рейсов по маршруту Вена-Подгорица.
Немецкий лоукостер Eurowings в предстоящем сезоне будет летать два раза в неделю по линии Дюссельдорф — Тиват.