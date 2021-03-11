Подгорица, , 11:36 — REGNUM Из пяти авиакомпаний, входящих в группу Lufthansa, контролируемую одноименной национальной авиакомпанией Германии, три перевозчика будут летать в Черногорию в предстоящем летнем сезоне.

По сообщению авиакомпании, у нее будет в общей сложности 14 еженедельных рейсов из Германии и Австрии в аэропорты Тивата и Подгорицы.

С мая Lufthansa вводит регулярные рейсы: один раз в неделю по маршруту Мюнхен-Тиват, один по маршруту Франкфурт-Тиват.

Летом австрийская национальная авиакомпания Austrian Airlines, входящая в группу Lufthansa, будет выполнять десять еженедельных рейсов по маршруту Вена-Подгорица.

Немецкий лоукостер Eurowings в предстоящем сезоне будет летать два раза в неделю по линии Дюссельдорф — Тиват.