Москва, , 11:43 — REGNUM Комиссионные служебные проверки в отношении руководителей следственных управлений СК в четырёх регионах РФ назначены по итогам работы ведомства в 2020 году. Поводом стало снижение показателей по основным направлениям деятельности подразделений, сообщила 11 марта официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Проверки назначены в отношении руководителей следственных управлений по Калмыкии, Новосибирской, Курской и Тверской областям. На время проверок их отстранили от исполнения должностных обязанностей.

Недостатки в работе ряда следственных управлений были выявлены на расширенном заседании коллегии СКР 5 марта. Так, в Тверской области сократилось количество уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу. В Новосибирской области снизилось качество следствия, в Калмыкии участились необоснованные отказы в возбуждении дел.