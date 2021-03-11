Нью-Йорк, США, , 11:32 — REGNUM Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что съёмки телесериала «Женщина-халк» с Татьяной Маслани в главной роли стартуют в ближайшие несколько недель. Об этом 11 марта сообщает портал ComicBook.

А уже через неделю после старта работы над «Женщиной-халком» Marvel Studios займётся съёмками «Лунного Рыцаря» с Оскаром Айзеком. Даты премьер обоих сериалов пока не сообщаются.

Напомним, и «Женщина-халк», и «Лунный Рыцарь» расскажут о популярных супергероях издательства Marvel Comics и историях их становления. Оба шоу будут доступны на сервисе Dinsey Plus.

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